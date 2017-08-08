Вирус, который упорно скрывают? Казанцы боятся лететь в Турцию из-за Коксаки

Жители Казани стали все активнее обсуждать вирус Коксаки, который стал распространяться на курортах Турции. Горожане, уже купившие путевки, переживают, что дети могут легко подхватить этот вирус.
- Собираемся ехать в Белек в начале сентября, - рассказала порталу ProKazan.ru читательница Ирина. - Знакомые, у которых есть маленькие дети и которые тоже собираются в Турцию, обсуждают этот вирус и очень переживают. Сейчас думаем, сдавать ли путевки.
«Врач сразу сказал, что это Коксаки»
Подписчики паблика ProKazan.ru, которые недавно побывали в Турции, в большинстве своем рассказывают, что в их отелях не было зафиксировано ни одного случая. Лишь один человек из пяти рассказал, что вирус подхватила целая семья из Татарстана.
- Моя сестра отдыхала со своей семьей в Алании с 5 по 18 июля, заболели сразу все. Местные врачи в Турции выписали им противовирусные препараты и жаропонижающее. Врач сразу сказал, что это Коксаки. По словам сестры, многих детей из их отеля увозили в больницу, - рассказала читательница портала ProKazan.ru Лариса.
«Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет»
Напомним, сообщение о первом заболевшем в Турции ребенке из Казани появилось в начале июля.
Несколько дней назад глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар сообщал, что «ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет».
Обращение Роспотребнадзора к жителям Татарстана
Накануне Роспотребнадзор Татарстана опубликовал на официальном сайте информацию о том, что направил запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации. Для оценки ситуации Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстанорганизована работа электронной горячей линии - обращения принимаются по адресу: rpn.ei@tatar.ru с пометкой «Турция».
- При ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей, - предупредили в Роспотребнадзоре республики.
Портал ProKazan.ru отправил запрос в Роспотребнадзор РТ, чтобы узнать о количестве заболевших туристов из Татарстана. Также мы отправили официальный запрос в Ростуризм. Редакция опубликует ответы ведомств, как только они будут получены. Мы следим за развитием ситуации.
Для справки
Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.
Основным механизмом передачи вируса Коксаки является воздушно-капельное или алиментарное (с пищей) инфицирование. Этот механизм передачи инфекции реализуется, как правило, через общую посуду, загрязненную воду, немытые руки, овощи или фрукты. Восприимчивыми к инфекции являются дети в возрасте от 3 до 10 лет (инфицирование происходит чаще всего в 4-6 лет). Эта инфекция распространена в странах с умеренным климатом, где заболеваемость выше летом и осенью. После перенесенной инфекции устойчивый иммунитет не формируется.
Время от заражения до развития первых симптомов составляет от 2 до 10 дней. Начало заболевания обычно острое, с подъемом температуры тела до 39° С, резким ухудшением общего самочувствия, болью в мышцах и головной болью. Прогноз при инфекционном процессе, вызванном вирусом Коксаки в основном благоприятный.