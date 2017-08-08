Вирус, который упорно скрывают? Казанцы боятся лететь в Турцию из-за Коксаки

Читатели рассказали о заболевших на Анталийском побережье, а власти Турции говорят, что «речи об эпидемии нет»

Жители Казани стали все активнее обсуждать вирус Коксаки, который стал распространяться на курортах Турции. Горожане, уже купившие путевки, переживают, что дети могут легко подхватить этот вирус.

- Собираемся ехать в Белек в начале сентября, - рассказала порталу ProKazan.ru читательница Ирина. - Знакомые, у которых есть маленькие дети и которые тоже собираются в Турцию, обсуждают этот вирус и очень переживают. Сейчас думаем, сдавать ли путевки.

«Врач сразу сказал, что это Коксаки»

Подписчики паблика ProKazan.ru, которые недавно побывали в Турции, в большинстве своем рассказывают, что в их отелях не было зафиксировано ни одного случая. Лишь один человек из пяти рассказал, что вирус подхватила целая семья из Татарстана.

- Моя сестра отдыхала со своей семьей в Алании с 5 по 18 июля, заболели сразу все. Местные врачи в Турции выписали им противовирусные препараты и жаропонижающее. Врач сразу сказал, что это Коксаки. По словам сестры, многих детей из их отеля увозили в больницу, - рассказала читательница портала ProKazan.ru Лариса.

«Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет»

Напомним, сообщение о первом заболевшем в Турции ребенке из Казани появилось в начале июля.

Несколько дней назад глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар сообщал, что «ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет».

Обращение Роспотребнадзора к жителям Татарстана

Накануне Роспотребнадзор Татарстана опубликовал на официальном сайте информацию о том, что направил запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации. Для оценки ситуации Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстанорганизована работа электронной горячей линии - обращения принимаются по адресу: rpn.ei@tatar.ru с пометкой «Турция».

- При ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей, - предупредили в Роспотребнадзоре республики.

Портал ProKazan.ru отправил запрос в Роспотребнадзор РТ, чтобы узнать о количестве заболевших туристов из Татарстана. Также мы отправили официальный запрос в Ростуризм. Редакция опубликует ответы ведомств, как только они будут получены. Мы следим за развитием ситуации.

Для справки



Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.



Основным механизмом передачи вируса Коксаки является воздушно-капельное или алиментарное (с пищей) инфицирование. Этот механизм передачи инфекции реализуется, как правило, через общую посуду, загрязненную воду, немытые руки, овощи или фрукты. Восприимчивыми к инфекции являются дети в возрасте от 3 до 10 лет (инфицирование происходит чаще всего в 4-6 лет). Эта инфекция распространена в странах с умеренным климатом, где заболеваемость выше летом и осенью. После перенесенной инфекции устойчивый иммунитет не формируется.



Время от заражения до развития первых симптомов составляет от 2 до 10 дней. Начало заболевания обычно острое, с подъемом температуры тела до 39° С, резким ухудшением общего самочувствия, болью в мышцах и головной болью. Прогноз при инфекционном процессе, вызванном вирусом Коксаки в основном благоприятный.