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Суд оставил депутата Казгордумы Надыра Хайруллина в СИЗО до сентября

Суд оставил депутата Казгордумы Надыра Хайруллина в СИЗО до сентября
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Фото: tatarstan.er.ru

Советский суд Казани продлил арест задержанному по делу о взятке депутату Казгордумы Надыру Хайруллину до 10 сентября, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 28 апреля Советский районный суд Казани арестовал генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он подозревается в даче взятки в размере 24 млн рублей для сотрудников исполкома Казани, которые должны были узаконить незаконно возведенные таунхаусы.

Справка

Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания».  С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.

Н. Вильданов, 09.08.2017, 15:17
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин09 августа 2017, 15:39
По всей строгости его осудить !!! Они под ковриками не пылисосят !!!!
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Горожанин09 августа 2017, 15:59
Дал взятку в 24 милиона,пусть вернет в 10 кратном размере согласно закону.
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