«Единая Россия» приостановит членство арестованного за взятку депутата Казгордумы

Завтра, 5 мая, в Казани пройдет политсовет местного отделения партии «Единая Россия». Ожидается, что в ходе совета будет принято решение по членству арестованного единоросса Надыра Хайруллина. Об этом пишет «Казанский репортер» со ссылкой на источники в партии.

- Членство Хайруллина в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с уставом партии, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля Советский районный суд Казани арестовал генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он подозревается в даче взятки в размере 24 млн рублей для сотрудников исполкома Казани, которые должны были узаконить незаконно возведенные таунхаусы. По решению суда Надыр Хайруллин останется в СИЗО до 10 июня.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело (ст.291), идет расследование.

Справка



Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания». С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.



Женат, имеет двоих детей.