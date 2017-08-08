В Казани на татарский язык перевели «Гарри Поттер и философский камень»

В Казани на татарский язык перевели первую часть романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Об этом в интервью радио «Азатлык» рассказал редактор научно-популярного ресурса «Гыйлем» Айдар Шайхин.

По его словам, над переводом романа работали 13 волонтеров.

- Работа началась в прошлом году, но отдельные фрагменты книги уже были переведены на татарский язык несколько лет назад, - сказал Шайхин.

Сообщается, что презентация книги «Гарри Поттер и философский камень» на татарском языке состоится 19 августа на дизайн-ярмарке «Сенной базар». Перевод будет опубликован в сети для свободного чтения.

Напомним, ранее сообщалось, что новая часть «Гарри Поттер и проклятое дитя» может выйдет на татарском раньше, чем на русском языке. «Татарское книжное издательство» вело переговоры с английским агентством The Blair Partnership, который владеет авторским правом на данное произведение. Однако переговоры прошли безуспешно.