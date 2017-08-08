В РТ приговорили к условному сроку судимого врача, виновного в смерти двух пациентов

В Агрызе суд приговорил к условному сроку 59-летнего хирурга местной районной больницы Вячеслава Тубылова, из-за халатности которого погибли двое пациентов, об этом сообщили в правозащитных организациях «Зона права» и «Акцент».

В Агрызе 11 октября прошлого года 37-летнему Александру Бондарю, который жаловался на приступы открытого кровотечения язвы желудка, вызвали скорую помощь. Но врачи его не госпитализировали.

Через три дня родственники мужчины вновь позвонили в «скорую». На этот раз его доставили в приемное отделение, но там врачи его вновь не госпитализировали.

- 29 октября Александр потерял сознание прямо на улице, и ему в третий раз вызвали «скорую». С диагнозом «Язвенная болезнь желудка, осложненная желудочным кишечным кровотечением. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени» мужчину поместили в реанимационное отделение больницы, - говорится в сообщении.

24 ноября прошлого года Александр Бондарь умер из-за язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей.

- В ноябре 2016 года на протяжении пятнадцати дней хирург Вячеслав Тубылов, зная о тяжелом состоянии пациента Александра Бондаря, не осматривал его, лечение не назначал и не проводил, ежедневные обходы Бондаря совместно с коллегами не совершал. Хотя имелись абсолютные показания для операции, мер для ее проведения Тубылов не принял, - сообщили правозащитники.

Также вечером 31 декабря 2016 года в Агрызскую ЦРБ доставили мужчину с диагнозом «Кровоточащая проникаюшая колото-резаная рана с повреждением внутренних органов, признаки геморрагического шока», дежуривший в тот день Вячеслав Тубылов незаконно поручил подчиненным направить мужчину в больницу села Малая Пурга, расположенную в Удмуртии — «по месту медицинского обслуживания».

Операция была проведена позднее другим хирургом, которого вызвали из дома. Это привело к большой кровопотере, прогрессированию и необратимости шока. Утром 1 января мужчина умер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "халатность", врача осудили к трем годам лишения свободы условно с лишением на три года права заниматься врачебной деятельностью. Сам Тубылов свою вину полностью признал.



Ранее Вячеслав Тубылов дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. В 2016 году суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.