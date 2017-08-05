Флаг Татарстана появился на одной из высочайших гор Центральной Азии

Флаг с гербом Татарстана установили на одной из самых высоких вершин Центральной Азии - на пике Ленина, об этом сообщает пресс-служба кыргызско-татарского общества дружбы и сотрудничества.

Данную акцию было решено провести в честь 25-летия основания Всемирного конгресса татар, член общества Олег Тураев 27 июля совершил восхождение на вершину, где и поставил флаг.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин покорил вершину Эвереста, где также сфотографировался с флагом Татарстана.