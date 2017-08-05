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Флаг Татарстана появился на одной из высочайших гор Центральной Азии

Флаг Татарстана появился на одной из высочайших гор Центральной Азии
16+
Фото: http://www.tatarlar.kg

Флаг с гербом Татарстана установили на одной из самых высоких вершин Центральной Азии - на пике Ленина, об этом сообщает пресс-служба кыргызско-татарского общества дружбы и сотрудничества.

Данную акцию было решено провести в честь 25-летия основания Всемирного конгресса татар, член общества Олег Тураев 27 июля совершил восхождение на вершину, где и поставил флаг.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин покорил вершину Эвереста, где также сфотографировался с флагом Татарстана.

Н. Вильданов, 07.08.2017, 16:47
Тэги: Красота
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Комментарии

Горожанин07 августа 2017, 16:58
На самом деле как дети. Советское время мы играли "зарницу" и все время старались быстрее всех воткнуть знамя на горе.Мы то за бесплатно а они за бюджетные деньги.
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да уж07 августа 2017, 17:07
прочитав заголовок подумал - Сидякин ?
оказывается нет
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Горожанин07 августа 2017, 17:15
Зачем на горном кладбище устанавливать ТАТАРСТАНСКИЙ ФЛАГ ? КОМУ он там НУЖЕН ?
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Горожанин07 августа 2017, 17:17
За счёт бюджетных , я везде навтыкаю !
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