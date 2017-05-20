Наверх
В столице Татарстана прошел Казанский марафон, собравший рекордное количество участников
14:11, сегодня16
Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана
13:14, сегодня10
Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении трех машин погибло два человека
12:17, сегодня5
В Казани на улице Татарстан столкнулись две "Лады": двух женщин зажало в салоне
11:44, сегодня3
Как ищут болезни казанцев: рассказываем о врачебном консилиуме
В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе
10:58, сегодня3
СМИ: Хави Грасия может покинуть «Рубин» из-за «внутренних конфликтов»
10:05, сегодня13
Блоги ProKazan: в Казани пассажиров метро проверяют на выходе из "подземки"
08:46, сегодня15
Весна и лето - райское время для квартирных воров. Как защититься
Сегодня в Казани синоптики прогнозируют сильную грозу
07:59, сегодня1
В «Мегафоне» подтвердили намерения выплатить компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
17:50, 20.05.20177
В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина
17:06, 20.05.20172
Безопаснее чем на велосипеде: ProKazan.ru узнал все о речных круизах в Казани
Синоптики объявили штормовое предупреждение: в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
16:26, 20.05.201713
В Татарстане осудили бездомного, который украл пожертвования из мечети
15:35, 20.05.201721
Президент Татарстана поручил до конца лета сдать гостиницу в Болгаре
14:35, 20.05.201714
Петр Колтыпин: «Сбербанк формирует новую потребительскую культуру»
Пермский край из-за птичьего гриппа запретил ввоз птицы из Татарстана
13:40, 20.05.20176
Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова
12:38, 20.05.20177
Под Казанью будут выращивать котят снежного барса для заповедников России
11:53, 20.05.201711
Всероссийская акция от «Любятово» объединила помощь тысяч россиян в одно доброе дело
Бассейны под открытым небом в Казани: с кругами-фламинго, при ресторане и на крыше здания
11:26, 20.05.20178
В Татарстане мужчина до смерти избил своего отца
11:00, 20.05.201717
В Казанском зоопарке на свет появились оленята Бэтмен и Лея
10:28, 20.05.201714
72 года спустя все также молоды: в Казани прошло чествование ветеранов
На острове-граде Свияжск откроется новый православный музей
09:37, 20.05.201715
СМИ: Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст
09:01, 20.05.201756
Сегодня в Казани будет без осадков и +24 градуса
07:00, 20.05.2017
В Татарстане директор ЧОПа довел сотрудника до смерти
18:45, 19.05.201731
Из РТ в Челябинскую область поступило более 4 тонн зараженной птичьим гриппом индейки
17:48, 19.05.201711
18 детских лагерей близ Казани с футболом, элементами реалити-шоу и танцами
17:20, 19.05.2017
Кремле захоронили останки двух казанских ханов, умерших в середине прошлого тысячелетия
17:05, 19.05.201747
«Мегафон» рассмотрит возможность выплаты компенсации жертвам сбоя‍
16:41, 19.05.201728
Госдума одобрила перенос президентских выборов в 2018 году на день присоединения Крыма
16:32, 19.05.201726
Власти Татарстана выделили на поддержку клиентов разорившихся банков около 1 млрд рублей
16:16, 19.05.201722
По России с Михаилом Кожуховым
15:33, 19.05.20174
Завтра в Казани потеплеет до +24 градусов
15:26, 19.05.20171
В Татарстане в озере утонул рыбак
15:05, 19.05.20174
В Набережных Челнах водитель опрокинул трактор с насыпного моста
14:59, 19.05.201718
Скоро будет жарко: яркие и интересные луки от казанских модниц
14:47, 19.05.201711
Отчет о деятельности "Станции скорой медицинской помощи" Казани
14:28, 19.05.20176
В Татарстане у пенсионера нашли боеприпасы, которые он хранил у себя дома 29 лет
14:25, 19.05.201717
Мухаметшин рассказал СМИ, как в селах его встречают вопросами про Трампа и Клинтон
14:19, 19.05.201722
В Казани появились улицы Согласия, Будущего и Яналык
13:46, 19.05.201731
Рустаму Минниханову на выставке в Казани показали халяльный бургер
13:25, 19.05.201715
«МегаФон» сообщил о массовом сбое в своей сети
12:56, 19.05.201741
СМИ: мусульмане России считают необходимым «приблизить» к Кремлю «муфтия всея Руси»
12:05, 19.05.201734
Индусы привезут в Казань ковры-хамелеоны, благовония, чай и знаменитый рис "бисмати"
11:49, 19.05.201714
Жителям России разрешат подавать в суд через Портал госуслуг
11:43, 19.05.20175
В СК рассказали о шантаже парня в Челнах, вынужденного надругаться над девушкой на видео
11:34, 19.05.201716
В Набережных Челнах в конце мая подорожает проезд в автобусах и трамваях
11:28, 19.05.201710
В Казани «Лада Гранта» перевернулась, наехав на открытый люк: появилось видео
10:43, 19.05.201758
В Казани из-за строительства парковки возле НКЦ на год продлили закрытие улицы Пушкина
10:22, 19.05.20172
В Набережных Челнах во время игры на детской площадке погиб мальчик
10:19, 19.05.201721
На улице Даурская из-за водителя Opel, которому стало плохо, столкнулись шесть авто
09:59, 19.05.201710
УНИКС расторг контракт с главным тренером Евгением Пашутиным‍
09:42, 19.05.20174
В Татарстане из-за портфеля эвакуировали филиал КФУ
09:30, 19.05.20171
Редкая услуга: что такое ВРТ-диагностика и где в Казани ее делают
09:00, 19.05.201711
На Первом канале показали сюжет об обмане 80-летней женщины, продавшей квартиру в Казани
08:55, 19.05.20175
СМИ: Карпин и Бердыев вошли в число кандидатов на пост главного тренера «Рубина»
08:25, 19.05.201719
Сегодня в Казани будет без осадков и +23 градуса
06:15, 19.05.2017
Четырехлетний казанец, который спел «Священную войну», «взорвал» Интернет
18:52, 18.05.201754
Завтра в Казани ожидается +23 градуса
18:05, 18.05.2017
Кадыров после встречи с Миннихановым пообещал отправить в Татарстан чеченскую молодежь
17:53, 18.05.201789
В Госдуме предложили ограничить срок пребывания глав субъектов на посту пятью годами
17:05, 18.05.201721
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана

Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана
16+

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин покорил вершину Эвереста. Об этом рассказал президент РТ Рустам Минниханов, выложив фото земляка на свою страницу в соцсети.

- Сидякин! - написал он под снимком. - 8849 метров Эверест!

Как сообщил представитель депутата, Сидякин уже спустился в базовый лагерь, потому восхождение можно считать завершенным.

К слову, это не первая экстремальная экспедиция депутата Госдумы. Два года назад Александр Сидякин отправился в Антарктиду. История с его исчезновением породила десятки фотожаб.

Рамиль Бикмуллин, 21.05.2017, 13:14
Тэги: Рустам Минниханов
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин21 мая 2017, 13:32
дублер наверно...почем нынче дублеры?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:33
Людям которые получают меньше 20 000 руб. зарплату это большинство в республике.нам
Прыгать от радости если они путешествуют по всему миру...в тяжелое время для населения
Надо быть с народом вместе ..не заниматься пиаром.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:41
Госдума это клуб путешественников? Пока их всех не отправят на Луну жизни не будет, вангаю, не возвеличиться на прочими.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:47
Откуда деньги??? Почитайте, сколько стоит восхождение!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:49
И я хочу!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:53
Я не понял, этот депутат, решил над простыми людьми поиздеваться, мол холопы, радуйтесь, за властьимущего.................
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:54
А фашисты из гитлеровской горной дивизии "Эдельвейс"покорили Эльбрус и поставили свой флаг....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 13:57
Ананербе? Нашел ли он священный артефакт Удащи, за которым его посылали и с трепетом следили за его подвигом во имя нации?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 мая 2017, 14:04
Хорошо жить не запретишь
0
1
Согласны с автором?
Денис21 мая 2017, 14:04
Такую власть в топку!!! Кто за этих баранов голосовал, интересно?
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 275
Голосовать
Голосов: 531
Голосовать
Голосов: 132
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 222
Голосовать
Голосов: 117
Голосовать
Голосов: 469
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани