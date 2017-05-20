Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин покорил вершину Эвереста. Об этом рассказал президент РТ Рустам Минниханов, выложив фото земляка на свою страницу в соцсети.

- Сидякин! - написал он под снимком. - 8849 метров Эверест!

Как сообщил представитель депутата, Сидякин уже спустился в базовый лагерь, потому восхождение можно считать завершенным.

К слову, это не первая экстремальная экспедиция депутата Госдумы. Два года назад Александр Сидякин отправился в Антарктиду. История с его исчезновением породила десятки фотожаб.