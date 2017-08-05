Снос домов цыганской общины под Казанью: проклятия в адрес рабочих и странная смерть главы

Портал ProKazan.ru узнал, как планируют жить владельцы снесенных построек

В Айше поставили точку в долгом споре между местной администрацией и цыганской общиной. Утром 3 августа в поселок въехала строительная техника и начала сносить незаконно построенные дома. Рабочих сопровождали судебные приставы и бойцы ОМОНа с собаками.

Решение о сносе домов вынес Зеленодольский городской суд. Дело в том, что построены здания самовольно и нигде не зарегистрированы, да и к коммунальным сетям подключены незаконно. Цыгане попытались обжаловать это решение, но Верховный суд Татарстана оставил его в силе.

Как признаются рабочие, сносить дома оказалось непросто. Жильцы вышли на защиту своего имущества, осыпая всех проклятьями. В небольшой поселок пришлось стянуть полицейские спецподразделения.

К слову, власти рекомендовали жильцам снести незаконные постройки самостоятельно. В противном случае грозились выставить "счет" в 800 тысяч рублей за работы. Цыгане начали сносить дома за несколько дней до даты, установленной судом. Успели разрушить лишь 14 домов из 18, поэтому заплатить за снос оставшихся строений все же придется.

Вечером того же дня, когда сносили дома, пришла трагическая новость - умер глава Айшинского сельского поселения Сергей Моисеев. В народе тут же заговорили о цыганском проклятии, но правда оказалась куда прозаичнее.

- У него были проблемы с сердцем, - рассказал порталу ProKazan.ru пресс-секретарь мэрии Зеленодольска Денис Анисимов. - Не нужно искать в этом мистику.

По официальным данным, в Айше проживает 50 взрослых цыган, 40 несовершеннолетних и один ребенок-инвалид. После сноса построек они временно расселились в трех домах, которые построены по закону и к которым претензий у властей нет.

- Они могут поставить палатки и жить в них, так как это их земля, - объясняет Денис Анисимов. - Но по закону в таких условиях не могут содержаться дети и детей у них органы опеки обязаны будут изъять.

Как говорят сами цыгане, им придется на время снять квартиры, но по словам местных жителей, буквально на следующий день они приобрели двухэтажный кирпичный дом в соседнем селе.