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Снос домов цыганской общины под Казанью: проклятия в адрес рабочих и странная смерть главы

Снос домов цыганской общины под Казанью: проклятия в адрес рабочих и странная смерть главы
16+
Портал ProKazan.ru узнал, как планируют жить владельцы снесенных построек

В Айше поставили точку в долгом споре между местной администрацией и цыганской общиной. Утром 3 августа в поселок въехала строительная техника и начала сносить незаконно построенные дома. Рабочих сопровождали судебные приставы и бойцы ОМОНа с собаками.

Решение о сносе домов вынес Зеленодольский городской суд. Дело в том, что построены здания самовольно и нигде не зарегистрированы, да и к коммунальным сетям подключены незаконно. Цыгане попытались обжаловать это решение, но Верховный суд Татарстана оставил его в силе.

Как признаются рабочие, сносить дома оказалось непросто. Жильцы вышли на защиту своего имущества, осыпая всех проклятьями. В небольшой поселок пришлось стянуть полицейские спецподразделения.

К слову, власти рекомендовали жильцам снести незаконные постройки самостоятельно. В противном случае грозились выставить "счет" в 800 тысяч рублей за работы. Цыгане начали сносить дома за несколько дней до даты, установленной судом. Успели разрушить лишь 14 домов из 18, поэтому заплатить за снос оставшихся строений все же придется.

Вечером того же дня, когда сносили дома, пришла трагическая новость - умер глава Айшинского сельского поселения Сергей Моисеев. В народе тут же заговорили о цыганском проклятии, но правда оказалась куда прозаичнее.

- У него были проблемы с сердцем, - рассказал порталу ProKazan.ru пресс-секретарь мэрии Зеленодольска Денис Анисимов. - Не нужно искать в этом мистику.

По официальным данным, в Айше проживает 50 взрослых цыган, 40 несовершеннолетних и один ребенок-инвалид. После сноса построек они временно расселились в трех домах, которые построены по закону и к которым претензий у властей нет.

- Они могут поставить палатки и жить в них, так как это их земля, - объясняет Денис Анисимов. - Но по закону в таких условиях не могут содержаться дети и детей у них органы опеки обязаны будут изъять.

Как говорят сами цыгане, им придется на время снять квартиры, но по словам местных жителей, буквально на следующий день они приобрели двухэтажный кирпичный дом в соседнем селе.

Денис Зарипов, 07.08.2017, 13:14
Тэги: Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин07 августа 2017, 13:35
ну и рожы у этого мурла, особенно у старухи.....
1
5
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Горожанин07 августа 2017, 13:39
:-)
0
6
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Горожанин07 августа 2017, 13:58
По словам добродушных соседей они на следующий же день приобрели двухэтажные кирпичные дома. Всевнормекароче
0
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Горожанин07 августа 2017, 14:00
Куда смотрели когда строили?
0
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Атошник07 августа 2017, 14:01
Нафототипичнаябухаякакцапка!:-D
1
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Горожанин07 августа 2017, 14:01
Пусть цыганам вернется вдесятеро, все что они желают другим людям.
1
4
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Горожанин07 августа 2017, 14:11
Купили дома в соседнем поселке. Теперь там будут достраивать.
0
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Горожанин07 августа 2017, 14:12
Понастроили незаконно, теперь страдают. Может сразу надо было узаконить строительство и не мучаться?
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Горожанин07 августа 2017, 14:12
Да вообще эту нечисть изгонять надо.
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