Скончался глава Айшинского поселения, который выселил табор цыган под Казанью

В Зеленодольском районе республики скончался Сергей Моисеев, который с 2013 года и по сегодняшний день был председателем Айшинского поселения. Как сообщает источник портала ProKazan.ru, похороны пройдут завтра.

Отметим, что в июне главе поселения исполнилось всего 60 лет. Местные жители беспокоятся, что на здоровье главы мог повлиять конфликт с цыганами. Напомним, администрация района долгое время судилась с табором цыган, проживающим на одном из участков в частном секторе.

16 марта Зеленодольский городской суд удовлетворил исковое заявление исполкома Айшинского сельского поселения о сносе пяти домов в цыганском таборе. По мнению местных властей и суда, эти дома не зарегистрированы и являются незаконными постройками.

Кроме того, суд установил, что дома централизованно не подключены к коммуникациям, а также нарушены правила пожарной безопасности, поскольку расстояние между постройками составляет менее 15 метров.

На днях цыгане начали самовольно сносить собственные дома. Судебные приставы поручили ликвидировать постройки до 3 августа.