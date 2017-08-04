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Скончался глава Айшинского поселения, который выселил табор цыган под Казанью

Скончался глава Айшинского поселения, который выселил табор цыган под Казанью
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Фото: скриншот видео

В Зеленодольском районе республики скончался Сергей Моисеев, который с 2013 года и по сегодняшний день был председателем Айшинского поселения. Как сообщает источник портала ProKazan.ru, похороны пройдут завтра.

Отметим, что в июне главе поселения исполнилось всего 60 лет. Местные жители беспокоятся, что на здоровье главы мог повлиять конфликт с цыганами. Напомним, администрация района долгое время судилась с табором цыган, проживающим на одном из участков в частном секторе. 

16 марта Зеленодольский городской суд удовлетворил исковое заявление исполкома Айшинского сельского поселения о сносе пяти домов в цыганском таборе. По мнению местных властей и суда, эти дома не зарегистрированы и являются незаконными постройками.

Кроме того, суд установил, что дома централизованно не подключены к коммуникациям, а также нарушены правила пожарной безопасности, поскольку расстояние между постройками составляет менее 15 метров.

На днях цыгане начали самовольно сносить собственные дома. Судебные приставы поручили ликвидировать постройки до 3 августа. 

ProKazan.ru, 05.08.2017, 16:55
Тэги: Смерть
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Комментарии

Железный Фелликс05 августа 2017, 17:22
Порча цыган, колдовство сделали свое дело.
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9
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угу05 августа 2017, 17:29
цыганИ ?8-|
4
2
Согласны с автором?
Горожанин05 августа 2017, 17:29
Никогда цигани не будут служить на благо общества.
2
9
Согласны с автором?
так точно05 августа 2017, 17:30
Цыгане и инопланетяне.
4
0
Согласны с автором?
Злобный Аноним05 августа 2017, 17:34
Перенервничал, бедняга! Даже сносить цыган начал за два дня до того, как истекал срок по решению суда... Потому как знал, что глава района цыган не любит 8-|

Видимо представил, что и собачий приют сносить придётся ...
1
5
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Злобный Аноним05 августа 2017, 17:36
ПРОКЛЯТИЕ ))) Не то, когда вы не дадите цыганке рупь мелочью, ИСКРЕННЕЕ!!!
1
1
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Горожанин05 августа 2017, 17:44
они же закодить могут человекау
1
1
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Будулай05 августа 2017, 17:46
Траванули его чурки. В колодец яду подкинули может или в огород ртути зарыли.
2
5
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Миха05 августа 2017, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
цыганИ ?8-|
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За что минусите академики?
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угу05 августа 2017, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
За что минусите академики?
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Губкины
0
0
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Горожанин05 августа 2017, 17:56
У цыган глаз и проклятие тяжёлое, ничего хорошего для руководства не сулит.
0
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