В ЖК «Салават Купере» сдали еще один дом

Компания «Ак Барс Инжиниринг» подало извещение об окончании строительства дома 12-5 ЖК «Салават купере». Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Напомним, в июне в 11-м квартале соципотечники развернули палаточный лагерь. 19 июня, официально должен был сдан в эксплуатацию один из домов, однако строители вновь не уложились в срок. Отчаявшиеся получить квартиры жители поселились прямо у стройки. Тогда заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев пообещал, что все дома будут сданы в 2017-м году. Спустя некоторое время митинговавшие за своевременную сдачу домов 11-го и 12-го кварталов, свернули палаточный лагер.