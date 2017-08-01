В Казани собираются искусственно оплодотворить 21-летнюю Малышку

За 12 лет медведица родила четырех медвежат, которых успешно выкормила

Белую медведицу 21-летнюю Малышку из Казанского зоопарка планируют оплодотворить искусственно. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что за 12 лет медведица родила четырех медвежат, которых успешно выкормила.

- В настоящее время у нее нет самца, поэтому она не может размножаться. Так как найти для нее самца нет возможности, то принято решение сделать искусственное осеменение с целью получения потомства в рамках проекта программы ЕАРАЗА «Использование технологий ВРТ для сохранения генофонда семейства медвежьи URSIDAE», - рассказали в зоопарке.

Напомним, ранее стало известно, что богатейшая компания России «Роснефть» взяла под опеку 21-летнюю белую медведицу Малышку. В 2015 году с нефтяной компанией был заключен договор на реконструкцию и обустройство вольера для животного, в 2016 году работы были завершены, после этого компания решила продолжить поддержку медведицы - она обеспечит ей полноценное кормление и ветеринарное обслуживание.

«Роснефть» начала программу по поддержке и защите белых медведей, которая также включает в себя опеку животных во всех зоопарках страны, в 2013 году.