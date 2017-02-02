Богатейшая компания России начнет содержать 21-летнюю Малышку в Казани

Она обеспечит ей полноценное кормление и ветеринарное обслуживание

Богатейшая компания России «Роснефть» взяла под опеку 21-летнюю белую медведицу Малышку из казанского зоопарка, об этом сегодня сообщили в самом зоопарке.

В 2015 году с нефтяной компанией был заключен договор на реконструкцию и обустройство вольера для животного, в 2016 году работы были завершены, после этого компания решила продолжить поддержку медведицы - она обеспечит ей полноценное кормление и ветеринарное обслуживание.

- Средства были выделены в рамках комплексной программы по поддержке и защите белых медведей. Пока в Казанском зооботсаду содержится одна белая медведица - Малышка. Она родилась в Казанском зооботсаду 26.11.1995. За время содержания в зооботсаду родила 4 медвежат, - отметили в зоопарке.

«Роснефть» начала программу по поддержке и защите белых медведей, которая также включает в себя опеку животных во всех зоопарках страны, в 2013 году.

«Роснефть» — одна из крупнейших мировых публичных нефтегазовых компаний, основными видами деятельности которой являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, а также переработка добытого сырья.

На днях стало известно, что «Роснефть» в 2016 году стала крупнейшей публичной компанией России - ее капитализация выросла почти на 90% до $70 млрд. На втором месте — Сбербанк с капитализацией $61,2 млрд. Замыкает тройку лидеров Газпром — $59,9 млрд.