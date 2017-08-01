Верховный суд РТ подтвердил: грузинский «вор в законе» выйдет досрочно из колонии в Казани

При этом, согласно вердикту суда, выйти на свободу он должен был в 2035 году

Верховный суд РТ не поддержал жалобу прокуратуры РТ и подтвердил, что отбывающий наказание в колонии Казани 65-летний грузинский "вор в законе" Резо Бухникошвили, известный как "Пецо", выйдет на свободу досрочно. Об этом сообщает "Татар информ".

Осужденного освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья - у него был обнаружен рак. Представитель прокуратуры категорически возражал против освобождения, выяснилось, что Бухникошвили за последние 4 года пребывания более 300 раз подвергался дисциплинарным взысканиям. Однако Верховный суд встал на сторону "Пецо".

Напомним, в июле 2015 года Реваз Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, "вор в законе" Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.