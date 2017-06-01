СМИ: Минздрав намерен запретить господдержку фильмом со сценами курения

Министерство здравоохранение РФ предлагает запретить господдержку фильмов, в которых герои курят или демонстрируют табачные изделия. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что такая идея появилась в доработанной версии антитабачной концепции, которую Минздрав разослал в федеральные органы исполнительной власти.

Кроме того, ведомство также предлагает ввести ограничения на показ товарных знаков табачных изделий в фильмах, а также введение требований для стандартизированных пачек на длину, высоту, ширину и цвет потребительской упаковки сигарет. При этом ведомство отказалось увеличить рабочий день курильщикам, как это сообщалось ранее.

- Наивно представлять, что это связано между собой. Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят, - считает гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Напомним, ранее Минздрав предложил запретить продавать сигареты всем родившимся после 2015 года.