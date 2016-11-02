Стала известна дата новой велоночи в Казани, акция пройдет 5 августа, об этом сообщает официальный портал мэрии города. Перенос даты с 11 июня был связан с Кубком конфедераций.

- Июль в Казани будет очень насыщенным на мероприятия. Например, с 8 по 10 июля в городе пройдет гастрономический фестиваль "Вкусная Казань", 15 июля – Сабантуй, 22-23 июля – этап чемпионата мира по воздушным гонкам "Red Bull Air Race", 28-29 июля – фестиваль "Окно в Париж". Чтобы равномерно распределить мероприятия в событийном календаре, было принято решение перенести "Велоночь" именно на 5 августа, - сообщила директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

В этом году "Велоночь" будет посвящена 170-летию Ольги Александровой-Гейнс и 180-летию Ивана Алафузова.

Напомним, в прошлом году велоночь в Казани прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.