В Казани организаторы «Велоночи» вновь перенесли дату велопробега

В Казани организаторы «Велоночи» сообщили, что мероприятие переносится на неопределенный срок.

- Внимание! Событие переносится по независящим от «Велоночи» причинам. Новая дата будет сообщена дополнительно. Увы!, - говорится в сообщении.

По каким именно причинам изменились сроки — не уточняется.

Напомним, это уже второй перенос срока проведения велопробега. Ранее стало известно, что в Казани велоночь пройдет с 10 на 11 июня. Сообщалось, что велоэкскурсия начнется в 22.00 и продлится до 2 часов ночи. Велосипедисты проедут по местам проживания известных меценатов. Старт будет дан с площади 1 мая у Казанского Кремля.

Кстати, в прошлом году велоночь в Казани прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.