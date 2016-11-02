Гидрометцентр РТ: «Есть данные об усилениях ветра до 18 м/с, смерч не зафиксирован»

Портал ProKazan.ru публикует официальные данные о погоде на данную минуту

В Гидрометцентре Татарстана не подтвердили информацию о том, что в республике был зафиксирован смерч.

- По данным метеорологической сети ФГБУ "УГМС Республики Татарстан" доплеровского метеорологического локатора, сегодня на территории республики при прохождении активных фронтальных разделов отмечались мощные грозовые ячейки с ливнями, градом и шквалами. В основном в южных, центральных и восточных районах РТ. На текущий момент имеются данные о сильных дождях, об усилениях ветра до 18 м/с, смерч не зафиксирован. В Казани отмечалась гроза и ветер до 15 м/с. В конце дня и вечером грозовые дожди и сильный ветер сохранятся в юго-восточной части Татарстана, в Казани повторного ухудшения погоды не ожидается.

Напомним, сегодня около 3 часов дня в соцсетях стали распространяться фотографии смерча, которые, по словам очевидцев, были сделаны на юго-востоке республики. Сейчас портал ProKazan.ru выясняет, действиткльно ли снимки были сделаны в Татарстане.

Отметим, что по данным специалистов Гидрометцентра России, смерчи чаще всего возникают, когда температура воздуха достигает 25-30 градусов тепла. Так, вечером 30 мая в Алтайском крае из-за непогоды образовался настоящий торнадо, который удалось заснять на камеру мобильного телефона одному из жителей.