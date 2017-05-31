В Татарстане сняли на видео огромный смерч

Ураган прошел в Черемшанском, Нурлатском и Заинском районах

В Черемшанском райне Татарстана в селе Верхняя Чегодайка прошел огромный смерч, который сорвал крыши четырех домов и шести хозяйственных построек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы, - сообщили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей стали выкладывать видео и фотографии сильнейшего урагана. Также сильный ураган с градом был в Нурлатском и Заинском районах.

Напомним, сегодня в Гидрометцентр РТ сообщили, что, в принципе, в Казани возможен ураган такой же силы, как в Москве.