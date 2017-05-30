Минниханов о новом тренере «Рубина»: я бы рекомендовал Курбана Бердыева

Тем не менее президент РТ отметил, что вопрос назначения нового главного тренера - это прерогатива президента клуба Радика Шаймиева

Президент РТ Рустам Минниханов прокомментировал вопрос возможного назначения нового главного тренера "Рубина", по его словам, он бы рекомендовал рассмотреть вопрос возвращения в клуб Курбана Бердыева, который сейчас занимает должность вице-президента "Ростова". Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

- ... с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба, - сообщил Минниханов.

В то же время президент РТ отметил, что вопрос возможного назначения нового главного тренера - это прерогатива нового президента клуба Радика Шаймиева.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о том, что Курбан Бердыев станет новым главным тренером "Рубина" вместо Хави Грасии, который сейчас занимает эту должность.

Отметим, Курбан Бердыев ушел из "Рубина" в декабре 2013 года, его увольнение было инициативой президента РТ Рустама Минниханова.