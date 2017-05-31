В Казани частично запретят продажу алкоголя во время Кубка конфедераций

В Казани во время Кубка конфедераций будет частично запрещена розничная продажа и употребление алкоголя, об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина постановлении.

- 18, 22, 24, 28 июня не допускаются продажа алкогольной продукции в Казани на всех объектах розничной продажи, указанных в Федеральном законе от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", не отнесенных к типу "ресторан", за исключением пива и пивных напитков в розлив, а также употребление алкогольной продукции в границах территорий, - говорится в постановлении.

Будет запрещено употребление алкоголя на стадионе "Казань Арена", двух казанских железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также на обширных прилегающих к ним территориях. Контроль за исполнением постановления будет осуществлять МВД по РТ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время проведения Кубка конфедераций 2017 года в России продажа пива в пластиковой таре на стадионах будет разрешена. К такому соглашению пришли МВД России и ФИФА. При этом пронос стеклянных емкостей на стадионы будет запрещен.