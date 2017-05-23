Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на стадионах во время Кубка конфедераций

Во время проведения Кубка конфедераций 2017 года в России продажа пива в пластиковой таре на стадионах будет разрешена. К такому соглашению пришли МВД России и ФИФА. При этом пронос стеклянных емкостей на стадионы будет запрещен.

- Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

О таре какого объема идет речь, не уточняется.

В МВД напомнили, что президент Владимир Путин своим указом отнес вопрос о запрете продажи алкоголя во время Кубка конфедераций к ведению региональных властей.

Ранее сообщалось, что на Кубке конфедераций 2017 года зрителям собираются разрешить покупать алкоголь на спортивных объектах с помощью паспорта болельщика, чтобы подтверждать свой возраст. Об этом сообщали "Известия" со ссылкой на письмо производителя пива "Сан ИнБев", направленном организаторам питания обоих соревнований .

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля.