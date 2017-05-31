Гидрометцентр РТ: в принципе, в Казани возможен ураган такой же силы, как в Москве

При этом были опровергнуты сообщения о том, что в ближайшие дни в Татарстане может пройти "московский" шторм

В Казани, теоретически, возможно прохождение урагана такой же силы, как в Москве, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

- Теоретически возможно, такие преценденты были - 2007 год, Березовая роща... И до этого были, не такие частые, конечно, но климатические изменения происходят и нужно учитывать, что могут быть весьма катастрофические последствия на нашей территории, - рассказал Феликс Гоголь.

При этом он опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Татарстане может пройти "московский" шторм, которая накануне распространялась через мессенджеры и соцсети.

- В Татарстане сегодня ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. Ветер 8-13 метров в секунду, локально, шквалистые усиления до 23 метров в секунду. Сегодня еще температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, а вот ночью будет уже около +7. Снижение температуры будет наблюдаться в течение выходных. Летних температур в регионе пока не ожидается, - заявил Феликс Гоголь.

Отметим, по последним данным, жертвами урагана в московском регионе стали 15 человек, ранены 208.