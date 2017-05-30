Казанцев в соцсетях пугают, что на город надвигается ураган

По данным синоптиков, ночью 31 мая в Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса, а в первый день июня и вовсе град

Накануне в соцсетях стали распространять сообщения, что на Казань в ночь с 31 мая на 1 июня надвигается ураган.

- Было совещание по поводу надвигающегося шторма. Говорят, с большей силой, чем в Москве. Пусть ребята не выходят на улицу. Проверьте свои балконы, навесы, - говорится в сообщении.

При этом Гидрометцентр РТ также объявил уже седьмое за май штормовое предупреждение. Так, по данным синоптиков, ночью 31 мая в Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса, а в первый день июня и вовсе град.

- 1 июня в Татарстане ожидаются дожди, днем местами сильные с грозой, возможен град. Ветер порывами до 15-20 м/c, - говорится в сообщении.

Однако ветер, который ожидается в Татарстане, по своей природе даже не дотягивает до урагана. Согласно шкале Бофорта, ураганом считается явление при скорости ветра 30 и более метров в секунду.

Напомним, в минувший понедельник, объявленный в Москве, «желтый» уровень погодной опасности, обернулся штормом, который унес жизни 11 человек, более сотни человек пострадали.