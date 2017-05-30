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Средняя зарплата в Казани выросла до 37 тысяч рублей

Средняя зарплата в Казани выросла до 37 тысяч рублей
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Фото: pixabay.com
Она выросла по сравнению с таким же периодом прошлого года на 10 процентов

Среднемесячная заработная плата в Казани в период с января по март 2017 года составила 37,3 тыс рублей, об этом сообщается на официальном сайте отдела госстатистики столицы РТ.

- Заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций выросла по сравнению с январем-мартом 2016 года на 10,5%, - говорится в сообщении.

Реальная заработная плата, которую рассчитали с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, в первом квартале 2017 года составила 106,8% к уровню января — марта 2016 года.

Напомним, ранее стало известно, что самые высокие зарплаты в 2016 году получали сотрудники финансовой отрасли. Самый низкий доход у работников агропромышленного комплекса. Средняя зарплата россиянина, работающего в финансовой отрасли, составила 78,3 тыс. рублей. В свою очередь сотрудник сельского хозяйства получает в среднем 21,4 тыс. рублей.

Н. Вильданов, 31.05.2017, 14:42
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин31 мая 2017, 15:19
Нет комментариев к данной публикации B-|

*нецезурно*
0
11
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Горожанин31 мая 2017, 15:19
здесь будет коммент про голубцы
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0
31
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Горожанин31 мая 2017, 15:19
Кто это такое сказал,губернатор татарстана?
1
6
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Горожанин31 мая 2017, 15:20
Я ем капусту а мой шеф мясо. А вместе мы едим голубцы!:-D
4
19
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Горожанин31 мая 2017, 15:23
запятую забыли поставить между 3 и 7
0
13
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doc7431 мая 2017, 15:23
...
0
12
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doc7431 мая 2017, 15:25
1 апреля уже было
1
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doc7431 мая 2017, 15:28
Если взять доход минихановой, мусина, каликова и прочей ..., да разделить на всех жителей, тогда увеличилось
0
11
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Горожанин31 мая 2017, 15:32
желательно указать в какой отрасли экономики проводилось сравнение.
теперь просьба опубликовать статистику на сколько увеличились цены на ЖКХ, продуктовая корзина
также привести данные реальной инфляции (на сколько фактически) обесценился рубль.
0
19
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Горожанин31 мая 2017, 15:35
78 тыс? че-та далеко не всех вы учли, господа. как же часики стоимостью в много миллионов????
0
7
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Горожанин31 мая 2017, 15:39
Очередной пи ....жь и кремлевская пропаганда дешевая!
0
15
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doc7431 мая 2017, 15:47
Гульсина Минниханова
Супруг: Рустам Минниханов
Регион: Татарстан
Доход в 2010 году: 8,1 млн. рублей
[***]
Согласно опубликованной декларации о доходах, Гульсина Минниханова заработала в 2016 году 2,35 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей она получила от продажи доли в ООО. По словам главы пресс-службы главы республики Эдуарда Хайруллина, госпожа Минниханова продала 49% ООО «Лучано». Компания, по данным Kartoteka.ru, с уставным капиталом всего в 11 тыс рублей, владеет ООО «УК “Лучано”» (уставный капитал — 515 млн рублей), которая управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани на улице Островского.

[***]
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5
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Горожанин31 мая 2017, 15:48
А что не 47?
0
4
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doc7431 мая 2017, 15:49
Молодис, ещё 3 млрд., за какой банк дадут?
0
3
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горожанка31 мая 2017, 15:50
Бугагага как смешно!у меня зарплата 15-16
1
8
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Горожанин31 мая 2017, 15:50
Шо, опять?!
0
2
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55531 мая 2017, 15:52
Хватить эту чушь писать...
надоели уже такие статьи
0
8
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ВАХАБИТ31 мая 2017, 15:58
У меня на фирме работяги меньше полтинника не получают.
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2
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Дюма31 мая 2017, 16:25
11000 -на выборы никто не пойдёт
0
1
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Аноним31 мая 2017, 16:32
Как все это достало!!! Дождутся, сволочи, 17 года...
0
2
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Руслан31 мая 2017, 16:33
ИЗДЕВАЮТСЯ В ГЛАЗА ....ПРОГЛАТЫВАЕМ НАРОД ПРОГЛАТЫВАЕМ.....У НАС ЭТО ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ
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Руслан31 мая 2017, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
У меня на фирме работяги меньше полтинника не получают.
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У МЕНЯ НА ФИРМЕ 60 000 ПОЛУЧАЮТ ....ЭТО ВСЕ СЛОВА .....ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ КТО В ОСНОВНОМ И СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ .....ПОНТЫ НЕ УМЕСТНЫ
0
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Горожанин31 мая 2017, 16:35
Учитывая, что цены в магазинах выросли, на кварплату уходит всё больше и больше каждый месяц, налоги всё больше и т.д., так же грозит повышение пенсионного возраста, походу придётся продать авто и ездить на общественном, в целом учитывая, так до 65, есть под 30 лет, каждый месяц если откладывать, возможно на пенсии(если доживу), будет на что жить............Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья...........
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Гость31 мая 2017, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
здесь будет коммент про голубцы
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У меня в два с половиной раза выше средней, программист
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