В Минтруде назвали сферы с наиболее высокими и низкими зарплатами в России

Самые высокие зарплаты в 2016 году получали сотрудники финансовой отрасли, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Самый низкий доход у работников агропромышленного комплекса.

Средняя зарплата россиянина, работающего в финансовой отрасли, составила 78,3 тыс. рублей. В свою очередь сотрудник сельского хозяйства получает в среднем 21,4 тыс. рублей.

По уровню зарплат финансовый сектор лидировал и в 2015 году, передает Russia Today. При этом средняя заработная плата специалиста отрасли выросла почти на 8,8 тыс. рублей.

По информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36,7 тыс. рублей, отмечают "Известия".