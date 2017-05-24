Стало известно, когда в Казани в этом году пройдет велоночь

В этом году в Казани велоночь пройдет с 10 на 11 июня. Об этом сообщается в опубликованном сборнике муниципальных документов.

Сообщается, что велоэкскурсия начнется в 22.00 и продлится до 2 часов ночи. Велосипедисты проедут по местам проживания известных меценатов. Старт будет дан с площади 1 мая у Казанского Кремля.

Кстати, из-за велоночи в городе будет ограничено движение по ряду улиц.

Напомним, в прошлом году велоночь в Казани прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.