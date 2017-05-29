Причиной вспышки гриппа на птицефабрике в Татарстане стали дикие птицы

Источником вируса птичьего гриппа в комплексе "Лаишевский" стали дикие птицы, сообщил начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Татарстану Идрис Гатин.

- Источник - дикая синантропная птица, - цитирует "Интерфакс" слова Гатина.

По его словам, вся птица на птицекомплексе и в других очагах в Татарстане забита, новых очагов нет.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в четырех районах республики в связи со вспышкой птичьего гриппа.

8 мая главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса "Лаишевский" выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое было разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, говорилось принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО "Птицекомплекс "Лаишевский".