В четырех районах Татарстана ввели карантин по птичьему гриппу

Сегодня, 16 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в четырех районах республики в связи со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщили в управлении ветеринарии кабмина РТ.

Так, карантин введен в следующих районах Татарстана: частные подворья домов № 45, 86 по улице Нижне-Нурлатская в городе Нурлат Нурлатского района;

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах изъяли 7 тысяч яиц, которые могут быть также заражены птичьим гриппом.

Неделю назад главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, сказано принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский».