В Лениногорске сожгли 600 килограммов индюшатины, зараженной птичьим гриппом. Об этом пишут «Лениногорские вести».

Сообщается, что с 5 по 18 мая специалисты ветеринарной службы проверили более 300 торговых точек.

- Было опечатано 600 килограммов мяса индюшатины и полуфабрикаты из нее, поступившие в продажу из торгового дома «Камрегионпродукт». В свою очередь это мясо в Татарстан поступило из Ростовской области, - сообщил главный ветеринарный врач района Рашат Ахметов.

По его словам, лабораторные исследования подтвердили, что вся продукция была заражена птичьим гриппом.

Напомним, ранее сообщалось, что из Татарстана в Челябинскую область поступило более 4 тонн зараженной птичьим гриппом индейки. В свою очередь, в Татарстана, зараженную индейку производства ООО «ЕВРОДОН», завезли из Ростовской области.

8 мая главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, сказано принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский».