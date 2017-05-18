Из РТ в Челябинскую область поступило более 4 тонн зараженной птичьим гриппом индейки

Из Татарстана в Челябинскую область поступило более 4 тонн зараженной птичьим гриппом индейки. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сообщается, что продукция поступила со складов двух татарстанских предприятий. В свою очередь, в Татарстана, зараженную индейку производства ООО «ЕВРОДОН», завезли из Ростовской области.

- По документам продукция поступила с отметкой об отрицательных результатах исследований на грипп А птиц, - говорится в сообщении.

Однако лабораторные исследования показали, что в мясе присутствует возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц АH5.

В настоящее время принято решение сжечь всю партию полуфабрикатов из мяса птицы.

Как оказалось, данный регион поставлял продукцию, зараженную птичьим гриппом, во многие российские регионы — в Кировскую, Московскую и Воронежскую области, Удмуртию, Татарстан, Башкирию, Приморский край.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в четырех районах республики в связи со вспышкой птичьего гриппа.

8 мая главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, сказано принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский».