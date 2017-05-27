Полиция Казани нашла ученицу мусульманской школы, которая ушла из школы и пропала

Восьмиклассница находилась в Дагестане

Полиция Казани нашли ученицу 8 класса мусульманской школы "Усмания", которая ушла из школы утром 19 мая и пропала, девочку нашли в Дагестане. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Да, находившуюся в розыске ученицу нашли, она была у 13-летней подруги в Дагестане в Кизелюртовском районе. 27 мая ее привезли обратно в Казань, после чего доставили в один из городских Социально-реабилитационных центров для подростков с девиантным поведением, - рассказали ProKazan.ru.

В отношении девочки не совершалось никаких преступлений, родственникам восьмиклассницы сообщили о ее нахождении.

Напомним, у девочки с собой было около 30 тысяч рублей, она купила билет до Москвы и сотовый телефон, после чего исчезла. Ее поиски продолжались неделю, высказывались версии, что она могла уехать к исламистам.