В Казани пропала восьмиклассница, которая ушла с уроков и купила билет в Москву

В Казани полицейские объявили в розыск 14-летнюю ученицу 8 класса Рузафзун Ахмедову, которая утром 19 мая ушла с уроков в школе, после чего пропала. Информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

- В пятницу учительница школы №38 позвонила отцу девочки и сообщила, что девочка пропала после 4 урока. Мужчина обратился в полицию, - рассказали ProKazan.ru.

После этого диспетчер по продаже билетов рассказала, что девочка купила автобусный билет до Москвы, однако в автобус так и не села.

В 15 часов ее видели охранники подземной парковки на Ж/Д вокзале, там же стало известно, что девочка купила сотовый телефон в одном из салонов.

Всего у девочки с собой было около 30 тысяч рублей.

Девочка была одета в школьную форму, сейчас продолжаются ее поиски.