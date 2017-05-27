Казанцы обратились к мэру с предложением назвать набережную Кабана «Набережной Эсперанто»

Речь идет о территории, расположенной от улицы Салимжанова до площади Вахитова

На сайте Сhange.org появилась петиция с требованием назвать новую набережную Кабана от Салимжанова до площади Вахитова — набережной Эсперанто. Петиция направлена Ильсуру Метшину, Рустаму Минниханову и топонимической комиссии Казани.

- В Казани согласно проекту реконструкции озера Кабан на озере Нижний Кабан на участке от улицы Салимжанова до площади Вахитова будет формироваться новая набережная. В самом проекте название набережной никак не определено, а значит горожанам еще только предстоит решить, как она будет называться, а Исполкому города — закрепить эти решения в постановлениях. Мы предлагаем дать данному участку набережной от ул. Салимжанова до площади Вахитова название «Набережная Эсперанто — Эсперанто яр буе», - пишет автор петиции Леонид Иванов.

В петиции есть обоснования, в частности, ее автор пишет, что "эсперанто — важная веха в истории татарской культуры, хоть мы об этом и мало знаем сейчас. Выдающимся эсперантистом, написавшим учебник эсперанто для татар был Фатих Амирхан, писатель, друг и соратник Тукая".

На момент 15.00 воскресенья ее подписали всего 34 человека.

Напомним, в апреле в Казани начались работы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан по реализации эскизного проекта российско-китайского консорциума «Turenscape + МАП architects», ставшего победителем Международного конкурса на разработку концепции развития системы набережных озер Кабан.

На правом берегу набережной озера со стороны улицы Салимжанова по проекту предусмотрены велосипедная и пешеходная дорожка, площадка развлечений «Open street» и другие зоны для отдыха горожан. Завершить работы в рамках первого этапа благоустройства набережной озера Нижний Кабан планируется во втором квартале 2017 года.