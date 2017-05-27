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Казанцы обратились к мэру с предложением назвать набережную Кабана «Набережной Эсперанто»

Казанцы обратились к мэру с предложением назвать набережную Кабана "Набережной Эсперанто"
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Речь идет о территории, расположенной от улицы Салимжанова до площади Вахитова

На сайте Сhange.org появилась петиция с требованием назвать новую набережную Кабана от Салимжанова до площади Вахитова — набережной Эсперанто. Петиция направлена Ильсуру Метшину, Рустаму Минниханову и топонимической комиссии Казани.

- В Казани согласно проекту реконструкции озера Кабан на озере Нижний Кабан на участке от улицы Салимжанова до площади Вахитова будет формироваться новая набережная. В самом проекте название набережной никак не определено, а значит горожанам еще только предстоит решить, как она будет называться, а Исполкому города — закрепить эти решения в постановлениях. Мы предлагаем дать данному участку набережной от ул. Салимжанова до площади Вахитова название «Набережная Эсперанто — Эсперанто яр буе», - пишет автор петиции Леонид Иванов.

В петиции есть обоснования, в частности, ее автор пишет, что "эсперанто — важная веха в истории татарской культуры, хоть мы об этом и мало знаем сейчас. Выдающимся эсперантистом, написавшим учебник эсперанто для татар был Фатих Амирхан, писатель, друг и соратник Тукая".

На момент 15.00 воскресенья ее подписали всего 34 человека.

Напомним, в апреле в Казани начались работы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан по реализации эскизного проекта российско-китайского консорциума «Turenscape + МАП architects», ставшего победителем Международного конкурса на разработку концепции развития системы набережных озер Кабан.

На правом берегу набережной озера со стороны улицы Салимжанова по проекту предусмотрены велосипедная и пешеходная дорожка, площадка развлечений «Open street» и другие зоны для отдыха горожан. Завершить работы в рамках первого этапа благоустройства набережной озера Нижний Кабан планируется во втором квартале 2017 года.

Женя Потехина, 28.05.2017, 15:05
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин28 мая 2017, 15:16
"эсперанто — важная веха в истории татарской культуры, хоть мы об этом и мало знаем сейчас. Выдающимся эсперантистом, написавшим учебник эсперанто для татар был Фатих Амирхан, писатель, друг и соратник Тукая".

аццки хитрый ход )))
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Димас люблю пивас28 мая 2017, 15:16
Почему не Хади Такташ? Хади Такташ - весь город наш!
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Горожанинн28 мая 2017, 15:24
Вот тока бы как то позаковыристей. Может какой нить эдельвейс. Если порыться, наверно можно найти и позвучнее, но причем тут набережная то?
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Горожанин28 мая 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Почему не Хади Такташ? Хади Такташ - весь город наш!
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На самом деле, вдоль какой улицы набережная, так и надо назвать, чтобы не создавать путаницы. Эсперанто - это перпендикулярная. У меня там недвижимости нет, лететь с Кейптауна, срочно переоформлять, пока юридически остался без нее, надобности нет, поэтому так и называю Эсперанто, сочетание "назар" и "бай" режет слух, не по феншую.
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