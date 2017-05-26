В Татарстане в леса выпустили краснокнижных пятнистых оленей и маралов

Две семьи краснокнижных пятнистых оленей и маралов, выращенных в одном из фермерских хозяйств Татарстана, выпустили накануне в дикую природу на территории Шумбутского заказника республики, сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

- Впервые были выпущены в леса в Шумбутском заказнике восемь особей маралов и четыре — пятнистых оленей, выращенных в местном крестьянском фермерском хозяйстве "Дикая ферма". Когда-то эти животные обитали в Татарстане, но были истреблены еще в прошлом веке, — говорится в сообщении.

В течение года состоится еще несколько подобных мероприятий. Основной их задачей является сохранение биоразнообразия животного мира республики и, в частности, животных, занесенных в Красную книгу.