В Татарстане выпустят в леса пятнистых оленей и маралов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана в дикую природу выпустят пятнистых оленей и маралов. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Сообщается, что животных, которые были выращены в крестьянском фермерском хозяйстве, выпустят 26 мая на территории Шумбутского заказника, расположенный в центральной части Татарстана на правом берегу реки Камы.

- Животные адаптированы к обитанию в дикой природе. Таким образом, это позволит сохранить леса, увеличить популяцию животных, которые занесены в «Красную книгу», - отмечают в министерстве.