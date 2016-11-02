В Казани через месяц начнут испытывать дроны, доставляющие наличность из банков

Сбербанк через месяц испытает в Казани дрон, доставляющий наличные средства, сказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах годового общего собрания акционеров, передает RNS. По его словам, это позволит повысить эффективность работы.

- Одно из направлений — доставка материальных ценностей. Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности, — сказал он.

По словам главы банка Германа Грефа, для защиты денег будут использоваться спецконтейнеры, по его словам, Сбербанк занимается экспериментами с дронами последний год.

- Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу. Эта функция управляется дистанционно, - цитирует ТАСС слова Грефа.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани за болельщиками на ЧМ-2018 будут наблюдать беспилотники размером со стрекозу. Эти "гаджеты" позволят обеспечить безопасность чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в нескольких городах России, в том числе и в Казани.