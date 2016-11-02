В Казани еще один пляж не прошел проверку на готовность к открытию купального сезона

Казанский пляж «Локомотив» не готов к открытию купального сезона. К такому выводу пришли специалисты ГИМС МЧС РФ по РТ после сегодняшней проверки пляжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, в ходе проверки на пляже был найден мусор, береговая линия также загрязнена. Поэтому проверяющие выписали протокол по устранению недостатков до 30 мая.

- Мы обязательно подготовим пляж к началу купального сезона. Сегодня очистим береговую линию от мусора и коряг. Приведем в порядок документы, - сказал начальник Приволжского и Вахитовского участка МУП трест «Горводзеленхоз» Руслан Халиуллин.