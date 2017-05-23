МЧС РТ: один из четырех пляжей Казани не прошел проверку на готовность к открытию сезона

На пляже у «Озера Глубокое» были найдены нарушения

Пляж у «Озера Глубокое» не прошел проверку на готовность к открытию купального сезона. К такому выводу пришли специалисты Казанского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ после проверки пляжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, проинспектировав пляж, сотрудники ведомства в качестве замечаний в протокол записали отсутствие буйков, которые определяют границы места купания, не оформленные информационные стенды на берегу , а также пожарные щиты не были укомплектованы всем необходимым оборудованием.

Отмечается, что в настоящее время на пляже была проведена очистка дна от коряг и мусора на площади 1250 кв.м. Поэтому к состоянию дна водоема у проверяющих претензий не было.

Напомним, всего этим летом в республике планируется открыть 36 официальных пляжей, из них четыре пляжа планируется открыть в Казани – это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский» и «Озеро Глубокое». Официально купальный сезон открывается с 1 июня.