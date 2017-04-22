В этом году велоночь в Казани пройдет по местам проживания известных меценатов. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника в мэрии города.

Планируется, что велоночь пройдет в начале июня в рамках проекта «Добрая Казань».

Отметим, что в прошлом году велоночь в Казани прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.

Также в эту субботу, 29 апреля, у Центра семьи «Казань» пройдет традиционное открытие летнего туристического сезона. Уже в начале мая будут запущены экскурсии по реке Казанка.