Наверх
Медведев в Казани предложил заменить футболистов сборной России роботами
17:19, 25.05.201735
Власти Татарстана продали казанский завод «Радиоприбор» за 110 млн рублей
09:05, сегодня2
Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании
08:38, сегодня3
Сегодня Казанский Кремль будет закрыт для посетителей
08:10, сегодня5
По России с Михаилом Кожуховым
Казанский лукбук: веганский кондитер в пудровых кроссовках и очках-сердечках
07:12, сегодня6
Сегодня в Казани ожидается + 23 градуса и дождь
06:17, сегодня
На Сибирском тракте столкнулись два трамвая: пострадали пять человек
19:10, 25.05.201740
Индусы привезут в Казань ковры-хамелеоны, благовония, чай и знаменитый рис "бисмати"
Завтра в Казани ожидается гроза и сильный ветер
18:43, 25.05.20174
В Казани из-за аварийного ремонта на тепловоде изменили движение автобусов №43 и №28
17:56, 25.05.20175
СМИ: российские банки хотят ввести в банкоматах идентификацию по лицу
16:51, 25.05.201712
Редкая услуга: что такое ВРТ-диагностика и где в Казани ее делают
РЖД планирует поэтапно перейти на беспилотные поезда
16:50, 25.05.20179
В Казани полиция возбудила дело после угона Honda, на котором попали в смертельное ДТП
16:41, 25.05.20176
В ФАР РТ сообщили, что штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны
16:14, 25.05.201727
Лучше при Путине или Горбачеве: история санаторного отдыха казанцев
В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G
16:02, 25.05.201712
В Челнах задержали женщину, которая оставила младенца у мусорки около больницы
16:01, 25.05.20174
Среди казанцев начался ажиотажный спрос на земельные участки с коммуникациями
16:00, 25.05.201712
В Татарстане снизились доходы жителей, выросла квартплата и уменьшилась безработица
Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе
15:57, 25.05.20172
Брутальность, щенки и девушки. Instagram-обзор игроков мужской сборной России по волейболу
15:45, 25.05.20174
Компания Continental начинает выпуск шин AllSeasonContact
15:19, 25.05.20176
Инструкция ProKazan.ru: 5 упражнений, которые вы точно делали неправильно
СМИ: в конце недели Бердыев сменит Грасию на посту главного тренера «Рубина»
15:05, 25.05.201728
В Татарстане женщину утопили в выгребной яме
15:00, 25.05.201713
В Казани из-за крестного хода перекроют центр города
14:48, 25.05.201717
Ирена Понарошку раскрывает секреты здоровья в новой программе
В Челнах в авто нашли мертвым сотрудника местного завода Haier
14:35, 25.05.20176
В Казанской школе русскоговорящих с татарскими фамилиями заставят учиться на татарском
14:14, 25.05.201787
СКР о маньяке, убившем 23 пенсионерки в Казани и Поволжье: его еще не поймали
13:15, 25.05.201721
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы. Часть 2
Пасущихся на Закиева коз увезли на "Газеле" сегодня утром
13:13, 25.05.201715
Путин вручил Минниханову орден Александра Невского
12:25, 25.05.201752
В Казани мужчина, «выигравший» Lexus, лишился 90 тысяч рублей
12:22, 25.05.201719
Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на стадионах во время Кубка конфедераций
12:09, 25.05.201713
В Татарстане выпустят в леса пятнистых оленей и маралов
11:35, 25.05.201710
В июне татарстанцы будут отдыхать три дня подряд
10:54, 25.05.20175
В Казани из торгового центра выставили инвалида, который якобы пугал посетителей
10:30, 25.05.201739
Когда еда это красиво: аппетитный инстаграм челнинского фотографа
09:46, 25.05.20171
В Казани в четыре раза увеличится число улиц с новой дорожной разметкой
09:43, 25.05.201723
В сквере имени Аксенова стартует новый сезон уличных кинопоказов
09:10, 25.05.20173
Правительство выделило 6 млрд рублей на покупку школьных автобусов и машин скорой помощи
08:45, 25.05.20172
Сегодня в Казань приедет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
08:12, 25.05.201775
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь
06:15, 25.05.20173
В аэропорту Казани из-за ЧП со стойкой шасси экстренно приземлился самолет
19:19, 24.05.201722
Завтра в Казани ожидается небольшой дождь и +22 градуса
18:39, 24.05.20172
День защиты детей - 2017: парад ростовых фигур, гонки машин и шоу дельфинов в Казани
17:59, 24.05.201715
В Татарстане осудили бывшего учителя кадетской школы, который бил учеников
17:44, 24.05.201722
В РТ отказались возбуждать дело из-за видео с коровами, которых вывалили из "Камаза"
17:32, 24.05.201710
Под Казанью на трое суток арестовали фермера, у которого осенью расстреляли свиней
17:19, 24.05.201716
Исполком Казани отказал в согласовании акций в поддержку Навального
16:46, 24.05.201774
МЧС РТ: один из четырех пляжей Казани не прошел проверку на готовность к открытию сезона
16:20, 24.05.201718
Любой казанец может получить сертификат в кафе, сделав всего одну фотографию
16:00, 24.05.20174
Госдума перенесла выборы президента России и отменила открепительные удостоверения
15:42, 24.05.201711
Мэр Казани: «У нас был 151 аварийный дом. 72 смогли расселить»
15:30, 24.05.201719
Эксперимент ProKazan.ru: как покупать вещи на Avito и экономить
15:04, 24.05.2017
В Казани мужчине проломили голову из-за денег, которые он накопил на подарок сыну
14:58, 24.05.201727
Сбой в системе или как путешествовать дешево
14:48, 24.05.20173
СК РТ об изнасиловании 14-летней девочки на Чапаева: она пришла в гости к подруге
14:15, 24.05.201724
В Татарстане после ремонта открыли движение по мосту через Волгу на 777 км
13:53, 24.05.201713
Тест ProKazan.ru: насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения
13:00, 24.05.201732
В парке Тысячелетия школьники пили алкоголь, но Последний звонок прошел без ЧП
12:50, 24.05.201733
На улице Батыршина подожгли Mitsubishi сотрудника жилищной компании
12:27, 24.05.201730
В столице Франции презентовали туристический потенциал Казани
11:43, 24.05.201716
Валерий Карпин: «У России нет прав на телетрансляцию Кубка конфедераций»
11:37, 24.05.201716
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании

Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании
16+
Фото: "Бизнес Online"

Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на цементобетонном основании. Об этом накануне сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- Цементобетонное покрытие позволит избежать колейности, а верхняя конструкция дорожной одежды из асфальтобетона избавит дорогу от пыли, - отметил замминистра, передает «Бизнес Online».

По словам гендиректора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, первый бетон в основание дороги положат уже в конце июня.

- Работы по строительству развязки планируем закончить в октябре. А ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года, - сказал Мочалов.

Напомним, строить дороги на основе бетона предложил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, такая дорога по эксплуатации намного эффективнее стандартных.

Ранее сообщалось, что компания «Сувар Девелопмент» начала строительство новой транспортной развязки на трассе Казань-Боровое Матюшино за 230 млн рублей, из них 115 млн рублей — средства, выделенные из республиканского бюджета.  Общая протяженность проекта превысит 1750 погонных метров, общая протяженность проездов — 5,4 километра. Развязка будет иметь заезды и выезды к жилым комплексам «Южный парк», «Времена года» и «Станция Спортивная». 

Люция Кашапова, 26.05.2017, 08:38
Тэги: Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Jules Winnfield26 мая 2017, 08:46
Трассу Казань-Борматюшино пора расширять до 4-х полос.(!)
Там у поворота на Песчаные уже пробки собираются.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин26 мая 2017, 09:02
Слышал, что будут применять тощий цементобетон. Если накосячат с технологией, то долго дорога не проживет.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 мая 2017, 09:15
В ответ на комментарий пользователя
Слышал, что будут применять тощий цементобетон. Если накосячат с технологией, то долго дорога не проживет.
Развернуть
во всем будет виноват фирменный Метшинский "постоянный переход через ноль".
чтобы было обоснование каждый год вбухивать огромные деньги на ремонт дороги
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 мая 2017, 09:24
В самом Боровом ,мусоросжитательный завод чтобы облекчить проезд и доступность.Указание правительства России т Медведева.Приехал проверять как выполняются указы.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 295
Голосовать
Голосов: 557
Голосовать
Голосов: 138
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 236
Голосовать
Голосов: 126
Голосовать
Голосов: 502
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани