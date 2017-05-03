На Кубке Конфедераций могут начать продавать алкоголь на стадионах по паспорту болельщика

На чемпионате мира по футболу 2018 года и Кубке конфедераций 2017 года зрителям собираются разрешить покупать алкоголь на спортивных объектах с помощью паспорта болельщика, чтобы подтверждать свой возраст. Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на письмо производителя пива "Сан ИнБев", направленном организаторам питания обоих соревнований .

В письме напоминают, что в 2011 году Минпромторг утвердил перечень документов, которые продавцы алкоголя могут попросить у покупателя. В России запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним, если продавец не уверен, что покупателю исполнилось 18, он может потребовать подтверждение. В списке 12 видов документов — от общегражданского паспорта до дипломатического и удостоверения беженца. Иностранцам предлагается удостоверять свой возраст паспортом иностранного гражданина.

В письме предложили разрешить продавать алкоголь и по паспорту болельщика.

- Полагаем, что во время проведения спортивных мероприятий Кубка конфедераций и чемпионата мира сотрудники предприятий общественного питания, расположенных на территории спортивных объектов, в случае возникновения сомнений в возрасте покупателя алкогольной продукции и отсутствия у него документа, удостоверяющего личность, вправе запрашивать у покупателя ПКЗ (официальное название — персонифицированная карта зрителя - прим.ред.), — говорится в письме.

В официальных ведомствах не смогли оперативно прокомментировать эту инициативу.