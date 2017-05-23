СК РТ об изнасиловании 14-летней девочки на Чапаева: она пришла в гости к подруге

В Следственном комитете РТ прокомментировали изнасилование 14-летней девочки, которое произошло вечером 20 мая в квартире дома по улице Чапаева в Казани, подозреваемым по этому делу проходит 25-летний Эмиль Исмайлов.

- 14-летняя потерпевшая пришла в гости к подруге, у которой в тот момент находился Исмайлов в состоянии алкогольного опьянения, а также несколько несовершеннолетних. Мужчина себя неадекватно, в связи с чем молодые люди предложили проводить его домой. При этом двое несовершеннолетних замешкались, мужчина затащил подростка в квартиру своего дома по улице Чапаева и изнасиловал, - рассказали в пресс-службе СК РТ.

По данному факту было возбуждено дело по статье "изнасилование несовершеннолетней", сейчас подозреваемый арестован, свою вину он не признал.

Продолжается расследование.