На улице Чапаева парень изнасиловал 14-летнюю девочку

В Казани в квартире дома по улице Чапаева 25-летний парень изнасиловал 14-летнюю девочку, его задержали сотрудники Национальной гвардии. Об этом происшествии, случившемся вечером 20 мая, сообщил источник ProKazan.ru.

- Изнасилование произошло дома у подозреваемого около 18:30, сотрудники правоохранительных органов задержали его спустя час после совершения преступления, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Изнасилование", выясняются все обстоятельства дела.