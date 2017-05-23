Гонщик, протаранивший аэропорт в Казани: «Я, оказывается, невменяемый и не отдаю отчета»

Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым экс-следователя из Набережных Челнов Руслана Нуртдинова, который протаранил терминал казанского аэропорта, передает «Реальное время».

Отмечается, что Нуртдинов, выступая по видеозаписи на заседании по обжалованию продления ареста в Верховном суде РТ, потребовал огласить результаты экспертизы. Оказалось, что у обвиняемого 22 марта текущего года были выявлены «признаки хронического психического расстройства», поэтому он не мог осознавать характер своих действий.

- Я, оказывается, невменяемый и не отдаю себе отчета ни в чем, - сказал Нуртдинов, добавив, что какими бы убедительными или нелогичными ни были его доводы, ничего не изменится.

Напомним, ранее суд продлил арест Нуртдинова до 22 июня.

Инцидент в аэропорту Казани произошел в ночь на 22 декабря прошлого года, водитель въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.