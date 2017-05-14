В Казани суд продлил арест гонщику, который протаранил терминал аэропорта

Сегодня Московский суд Казани продлил арест экс-следователю из Набережных Челнов Руслану Нуртдинову, который протаранил терминал казанского аэропорта, передает «Татар-информ».

Сообщается, что Нурутдинов пробудет в СИЗО до 22 июня.

Ранее Московский суд уже продлевал арест Нурутдинова до 22 мая. В отношении него возбудили дело по трем статьям УК РФ - «Хулиганство с квалифицирующими обстоятельствами», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти». По последней статье уже предъявлено обвинение. Предварительный ущерб от действий Нуртдинова составил 9 млн рублей.

Напомним, инцидент в аэропорту Казани произошел в ночь на 22 декабря прошлого года, водитель въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак «Остановка запрещена». За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Также за непрофессиональные действия и ненадлежащее исполнение обязанностей были привлечены к дисциплинарной ответственности еще несколько сотрудников ДПС - Денис Хайруллин, Ильнар Заббаров, Дмитрий Сруров, Максим Сафонов.