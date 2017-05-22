Строительство ВСМ «Москва-Казань» пройдет через «Лебяжье» по эстакаде

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» по территории лесопарка «Лебяжье» пройдет по эстакаде длинной в 6 километров и не нанесет вредя окружающей среде. Об этом сообщается в материалах для общественных слушаний, который подготовил «Мосгипротранс» (проектировщик трасс).

- Эстакада не приведет к дроблению территории, не нарушит доступность участков, не приведет к изменению режима формирования грунтовых вод, а также не нарушит пути миграции животных, - говорится в сообщении.

В зоне строительства под вырубку попадает 54,7 тыс деревьев, из них 955 аварийные.

- Вместо каждого срубленного дерева будет высажено три. Таким образом, предстоит высадить 164,4 тыс деревьев. Также будет заново обустроен газон на площади 246,8 тыс кв.м, - сообщил заместитель руководителя исполкома Исполкома Игорь Куляжев, передает «Бизнес Online».

Как сообщает «Мосгипротранс», ВСМ в районе населенных пунктов Октябрьский, Айша, Сафонова, Новочувашский огородят шумозащитными экранами.

Предполагается, что строительство участка ВСМ «Москва-Казань» составит 4 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в РЖД предложили китайским партнерам увеличить объем кредита на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань планируют завершить в мае-июне текущего года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. ВСМ Москва-Казань является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД, общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей.