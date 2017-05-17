Китаю предложили увеличить кредит на строительство ВСМ «Москва-Казань»

«Российские железные дороги» (РЖД) предлагает китайским партнерам увеличить объем кредита на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань». Об этом сообщил вице-президент РЖД Александр Мишарин, передает ТАСС.
- Мы предложили свои условия — снижение процентной ставки и увеличение кредита. Конечные параметры должна определить китайская сторона, - сказал Мишарин.
Напомним, ранее стороны обсуждали предоставление финансирования на строительства ВСМ в размере 400 млрд рублей.
Проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань планируют завершить в мае-июне текущего года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. ВСМ Москва-Казань является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД, общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей.