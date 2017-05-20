СМИ: Хави Грасия может покинуть «Рубин» из-за «внутренних конфликтов»

Главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия, ранее возглавлявший "Малагу", может вернуться в Испанию. Как сообщает "Бизнес-Онлайн" со ссылкой на ElDesmarque, клуб "Севилья" рассматривает кандидатуру Грасии в качестве преемника Хорхе Сампаоли,

Контракт Грасии с казанским клубом будет действовать еще в течение трех сезонов. Однако, по данным источника, "внутренние конфликты, которые существуют в"Рубине", могут ускорить отъезд тренера из России".

Напомним, Хави Грасия возглавил "Рубин" летом 2016 года, однако сейчас казанцы занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

"Севилья" занимает 4-е место в чемпионате Испании. Ранее в числе кандидатов на пост наставника андалусийцев упоминался тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо.

К слову, после нового поражения "Рубина" Грасия заявил, что у него сейчас нет причин уходить из клуба.