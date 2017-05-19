Пермский край из-за птичьего гриппа запретил ввоз птицы из Татарстана

Пермский край из-за птичьего гриппа запретил ввоз мяса птицы, кормов и другой птицеводческой продукции из Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что запрет на ввоз живой птицы продлится до 15 ноября текущего года.

- Необходимо ограничить не только ввоз птиц всех видов, но и продуктов животного и растительного происхождения, кормов и инвентаря, - сообщили в Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, пояснив, что такие меры были приняты, чтобы болезнь не распространилась.

Напомним, ранее запрет на ввоз птицы из Татарстана ввели в Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях ПФО, а также в Белоруссии.

Отметим, что в четырех районах Татарстана в связи со вспышкой птичьего гриппа ввели карантин. 8 мая главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.