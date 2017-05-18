В СК рассказали о шантаже парня в Челнах, вынужденного надругаться над девушкой на видео

В Следственном комитете РТ рассказали подробности громкого преступления в Набережных Челнах, где 5 мая 40-летняя Алсу Ахмадиева вместе с 36-летним Петром Богдановым заставили 23-летнего парня надругаться над 18-летней девушкой, сняв это на видео, а затем начав его шантажировать видеороликом, об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранительных органов, пострадавший парень начал встречаться с Алсу Ахмадиевой в 2015 году, затем прекратили, а весной этого года вновь начали - по инициативе самой женщины.

- 4 мая любовники встретились на съемной квартире в первом комплексе Набережных Челнов и после распития спиртного вступили в интимную близость. При этом потерпевший обнаружил, что его снимает на камеру телефона Богданов. Когда он попытался выхватить телефон, злоумышленник брызнул потерпевшему в лицо содержимое газового баллончика и надел наручники, - сообщили следователи.

Затем Богданов привел в квартиру 18-летнюю дочь Алсу Ахмадиевой (она состоит на учете в психдиспансере), заставил того надругаться над ней и признаться в изнасиловании, сняв все на видео.

- Затем, по указанию Богданова, потерпевший под запись вступил в интимную связь с Ахмадиевой. После съемки, Богданов снял с мужчины наручники и отпустил, поставив условием молчания передачу 100 тыс рублей, - отметили в СК.

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Были возбуждены дела по статьям "вымогательство" и "насильственные действия сексуального характера".

Свою вину Алсу Ахмадиева признала, она находится под подпиской о невыезде, Петр Богданов отказался давать показания, он был арестован.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.